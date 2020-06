Voetbal zonder publiek is een aanslag op clubs in de regio: ‘Dat is géén amateurvoetbal’

Alles stond al zo'n beetje in de steigers voor wat inmiddels is uitgegroeid tot dé derby der derby's in de Zuidoost-Brabant. Maar nét in de week van de kraker Deurne - ZSV (15 maart) ging ons land in een intelligente lockdown. En natuurlijk, gezondheid staat voorop, maar tóch werd er even extra gebaald in Deurne, beaamt voorzitter John Verhees. ,,Qua omzet in de kantine halen we rondom die wedstrijd meer op dan in álle andere thuiswedstrijden bij elkaar. Er zou zelfs een tv-ploeg komen om te filmen”, zegt Verhees. Het is financieel kortom ‘een aanslag’.