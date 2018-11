Voetbalclub Hoge Vucht is nog één incident van een royement af na massale vechtpartijen

Het nieuwe voetbalseizoen van SC Hoge Vucht begon eind september met kloppartijen. Zo werd de wedstrijd RFC tegen SC Hoge Vucht onder de 17 gestaakt vanwege agressief gedrag door het team uit Breda-Noord. ,,De trainer van Hoge Vucht kwam op het veld en zei: 'Jongens, sla ze maar op hun bek'. Dat was voor scheids genoeg om wedstrijd te staken", herinnert RFC-voorzitter Gerben van Herwijnen zich.

Uit gegevens van de KNVB blijkt dat de trainer inmiddels een schorsing heeft gekregen van twee jaar voor het veroorzaken van letsel bij een tegenstander. De bond gaf verder nog twee andere spelers van SC Hoge Vucht een schorsing. Het is volgens Van Herwijnen niet de eerste keer dat de club voor problemen zorgt. ,,We hebben wel vaker ervaring gehad met deze teams. Ze hebben moeite met gezag."

Hij benadrukt dat het niet erg is dat SC Hoge Vucht er andere normen en waarden op nahoudt, maar dat geweld en agressie altijd een slecht voorbeeld is voor de jeugd. ,,Je moet niet de boel gaan opjutten en dat zien we daar wel met enige regelmaat gebeuren."

Geldstraf

Ook de eerste wedstrijd van SC Hoge Vucht onder de 19 moest worden gestaakt vanwege geweld tijdens de wedstrijd tegen VV Waspik. Drie spelers van dit team kregen schorsingen tussen de 4 en 8 maanden voor mishandeling van tegenstanders. Het team is door de voetbalbond uit de competitie gezet en beboet met een geldstraf van 400 euro.

Tegen dit schikkingsvoorstel heeft SC Hoge Vucht bezwaar gemaakt. Aangezien de zaak nog loopt bij de KNVB wil technisch coördinator van VV Waspik Jan Fitters op dit moment nog geen uitspraken doen. Wel bevestigt hij dat er politie aan te pas moest komen om de boel weer rustig te krijgen.

Sportwethouder Daan Quaars laat in een reactie weten het geweld op de voetbalvelden keihard af te keuren. ,,Wij zijn samen met de KNVB in gesprek met de club hierover. Dit gedrag is ontoelaatbaar, vooral als je kijkt naar de afspraken die in het verleden zijn gemaakt."

De incidenten waren voor Quaars ernstig genoeg om de verhuizing van SC Hoge Vucht voorlopig in de ijskast te zetten. Eigenlijk zou de voetbalvereniging vanaf volgend seizoen in haar nieuwe honk moeten zitten op het terrein van Advendo. De wethouder houdt verder de mogelijkheid open om de verplaatsing van de club opnieuw op de politieke agenda te zetten. ,,Deze incidenten en de overplaatsing naar de categorie straffen door de KNVB, maakt de situatie echt anders ten opzichte van het moment dat beslissing genomen is. Het kan mij noodzaken om het college en wellicht de raad een heroverweging voor te stellen."

Beschermen

Hoewel voorzitter Hassan Lammou van SC Hoge Vucht geweld niet wil goedpraten is de situatie volgens hem minder ernstig dan de KNVB doet voorkomen. Zo zou de trainer van SC Hoge Vucht onder de 17 niet hebben opgeroepen tot geweld. Wel zou de man het veld op zijn gerend om zijn zoontje te beschermen. ,,Hij heeft daarop een van de spelers te hard vastgepakt waardoor die een bloedlip kreeg. Geen letsel of een hoofdwond dus."

Ook ontkent Lammou dat de KNVB het team onder de 19 uit de competitie heeft gezet. Dit zou de club zelf hebben gedaan. Tegelijkertijd erkent hij wel dat er bezwaar is gemaakt tegen de schorsing van dit elftal bij de voetbalbond. ,,Omdat we met zekerheid kunnen zeggen dat 5 à 6 jongens met geen enkel opstootje te maken hebben gehad."

Lammou vindt verder dat de KNVB niet objectief genoeg is en standaard beslist in het nadeel van zijn club. Als voorbeeld van deze vooringenomenheid wijst hij naar een column van directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee. Hierin bekritiseert de KNVB-baas, zonder de club hij naam te noemen, de cultuur binnen SC Hoge Vucht. Zo schrijft Van der Zee onder andere: ,,Het gaat (namelijk) niet over een paar onbesuisde spelers, maar over een cultuur, waarin geweld wordt verheerlijkt en het stoer is om de tegenstander angst aan te jagen.”

Dat veel mensen binnen het Bredase voetbal zeggen te zwijgen over SC Hoge Vucht uit angst voor intimidatie, vindt Lammou opmerkelijk. Volgens hem komen zulke verhalen vooral de wereld in vanwege discriminatie en de vooroordelen die heersen over allochtonen in Nederland. ,,Wij zijn geen motorbende die in een keer voor de deur staat."

Het idee van de KNVB om een aparte competitie op te zetten voor probleemclubs ziet de voorzitter van SC Hoge Vucht niet zitten. ,,Als zij bij de KNVB vinden dat verenigingen die zich in het verleden hebben misdragen een eigen competitie moeten hebben, dan zijn ze aan het discrimineren."