Voetbaldiscussies bij Nuenen in plaats van bij Braakhuizen

Als de twee elkaar treffen, gaat het bijna altijd over voetbal. En negen van de tien keer staan ze lijnrecht tegenover elkaar in hun mening. Of het nou gaat over het 'renvoetbal' van Liverpool of de motoriek van Borussia Dortmund-spits Erling Haaland. ,,Wat Mike goed vindt, vind ik dan weer niks, en andersom", vertelt Roy Olislagers (22). ,,Laten we zeggen dat hij een andere voetbalvisie heeft." Mike de Meij (22) vult aan: ,,En dan ontstaan er weleens felle discussies. Maar over het voetbal van Braakhuizen dachten we vaak wel hetzelfde."