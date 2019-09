Voetbalnomade Malam Seide vindt rust bij FC Eindhoven

Eind december 2018. Malam Seide (nu 27) houdt zichzelf in tranen voor om vol te blijven houden en kracht te putten uit zijn geloof om zijn verblijf in Nederland tot een succes te maken. Hij werkt bij pluimveebedrijf International Poultry Services en woont met vier onbekenden in een klein appartement in Eindhoven. Het werk is zwaar, maar om fit te blijven doet hij ’s nachts aan krachttraining en gaat hij hardlopen. Hij denkt na over teruggaan naar Portugal. De voetballer uit Guinee-Bissau is drie maanden eerder naar Nederland gekomen, nadat hij na de voorbereiding en een competitieduel bij het Spaanse UD Atios vanwege ontbrekende papieren weg moest. Daarop keerde hij terug naar Portugal. Een goede vriend bracht hem in contact met een bekende die in Nederland woonde, die Seide zou onderbrengen bij een club uit de Tweede Divisie. Eenmaal hier was er geen club. Het werd via via in januari uiteindelijk Wodan, derde klasse.