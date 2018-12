Volharding ziet punt als sneeuw voor de zon verdwijnen tegen Erp en een prachtige vrije trap bij Chaam

UNA zet 2-0 achter­stand om in overwin­ning

16:41 Het was zondagmiddag het debuut van Marc Höcher op de bank bij UNA. Coach Jeroen van Bezouwen zat met buikloop ziek thuis. Höcher kon meteen een overwinning op zijn conto schrijven. Bij GOES werd in een attractief duel (zeker voor rust) met 2-3 gewonnen. UNA is op gelijke hoogte gekomen met koploper TEC, dat een wedstrijd minder speelde.