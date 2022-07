Voor het voetballen reist Stan Gilsing voor een jaar lang af naar Amerika: ‘Dat is wel iets anders dan een potje tegen Keldonk’

Als jongetje droomde hij er al van om later profvoetballer te worden. Nog altijd is voetbal zijn grote passie, en speelt hij het 't liefst elke dag. Dat gaat Stan Gilsing (20) nu doen in Amerika, waar hij studie en ‘zijn’ sport gaat combineren.

Wat heb jij met voetbal?

,,Voor mij begon het toen ik een jaar of vier was, toen ik bij Sparta ’25 ging voetballen. Daar is mijn liefde voor het voetballen eigenlijk ontstaan. En nog steeds voetbal ik het liefst elke dag, de hele dag door. Het spelletje is zo leuk. Daar kan ik me helemaal in inleven. Dat vind ik geweldig.’’

Had je ambitie om prof te worden?

,,Dat was wel mijn grote jongensdroom, ja. Ik wilde het heel graag, maar het is nog niet gelukt. De kans om op je twintigste nog prof te worden is heel klein, maar ik wil het dus in Amerika toch een beetje gaan proberen.’’

Wat ga je daar precies doen?

,,Ik ga één jaar lang voetballen en General Business studeren op het Brewton-Parker College in Georgia, in het zuiden van Amerika. Daar train je zes dagen per week twee keer per dag en speel je meerdere keren per week een wedstrijd. Tussendoor heb je school. Sport wordt daar om je studie heen gepland. In Nederland is dat juist andersom. Natuurlijk hoop ik nog altijd prof te worden, maar daar doe ik het in eerste instantie niet voor. Het gaat mij echt om de ervaring. Aankomend jaar moet ik voor een wedstrijd bijvoorbeeld afreizen naar een plaatsje in de buurt van Miami. Je leeft dan echt als prof, mag reizen voor het voetballen. Dat is wel iets anders dan een potje tegen Keldonk.’’

Hoe kijk je daar naar uit?

,,Ik heb er heel veel zin in. Dit is zo’n gave ervaring. Je moet echt het uiterste uit jezelf halen. Dat hoop ik daar ook te doen. Buiten jou komen er mensen van over heel de wereld die ook het beste van zichzelf willen laten zien. Die kans moet je met beide handen aangrijpen. Ik ben natuurlijk ook benieuwd naar de studie. Nu doe ik Sportkunde op de Fontys in Eindhoven. Daarbij gaat het vooral over voeding en het menselijk lichaam. Daar was ik wel even klaar mee, dus ik zet mijn studie een tijdje stil. Voor nu ga ik dus minimaal één jaar weg, met een optie op twee jaar. Ik weet nog niet of ik die twee jaar ga volhouden. Natuurlijk ga ik iedereen hier super erg missen, dus dat moet ik nog zien.’’

Hoe zie je de toekomst verder voor je?

,,Ik hoop de aankomende tijd heel veel ervaring op te doen. Om in een hele andere voetbalcultuur te belanden, mee te maken hoe zij daar trainen. Wie weet waar me dat brengt. Verder hoop ik natuurlijk dat de opleiding goed bevalt. Dan kan ik daar verder op door als ik terug in Nederland ben.’’