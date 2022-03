Voormalig De Valk-topschutter Ruud van den Dungen keert terug naar Herkol

Bij Herkol treft Van den Dungen volgend seizoen twee andere Zuidoost-Brabanders: Eindhovenaar Jerome Habets en Waalrenaar Tom Dekkers, die nu nog bij het Veghelse Blauw-Geel’38 voetbalt. Bij Helson Helchteren voetbalt Van den Dungen dit seizoen samen met de Veldhovense spits Jelle Schijvenaars. ,,Jelle gaat weg bij Helson en voor mij alleen is het te ver rijden”, geeft Van den Dungen aan. ,,Ik heb toch lang getwijfeld omdat we bij Helson een superteam hebben en ze deden er wel alles aan om me te houden. Maar de doorslag was uiteindelijk dat ik bij Herkol met Jerome en Tom samen kan spelen en dat zijn goede vrienden van me. En het sportpark van Herkol is een stukje dichter bij huis.”