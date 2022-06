Voormalig UNA-speler Youri van der Meer vervolgt zijn voetballoopbaan bij Marvilde

DERDE KLASSE D ZUID 1 PSV/av en Hoogeloon nacompeti­tie in voor promotie; Budel en Dommelen moeten voor lijfsbe­houd vechten

PSV/av heeft in 3D de derde periodetitel gepakt door bij DBS te winnen. Hoogeloon eindigde door winst bij Dommelen derde en neemt daardoor de periodetitel van kampioen RPC over. Budel won met 3-0 van SBC, maar moet toch evenals Dommelen in de nacompetitie voor lijfsbehoud gaan strijden in de derde klasse.

6 juni