Vrije val Nuenen niet te stuiten

AMATEURVOETBALNuenen verloor voor de vierde keer op rij in de hoofdklasse B. Halsteren was met 0-3 te sterk.

Het zal op sportpark Oude Landen heel rap anders moeten, anders kan dit seizoen al bij voorbaat als mislukt worden beschouwd. Nuenen bakte er in de eerste vier duels van dit seizoen helemaal niets van. Natuurlijk zijn er allerlei oorzaken aan te wijzen, maar voetbaldier en coach Jan Poortvliet weigert om zich achter welke boom dan ook te verschuilen. ,,Wat we nodig hebben is een keertje op voorsprong komen", blijft de coach immer optimistisch. ,,Dat is net het gif wat voor de ommekeer kan zorgen. Het moet dan vervolgens een keer meezitten."

Poortvliet is niet te benijden. Vaste basisspelers van vorig seizoen Colin van Gool en Joey van den Berk zijn met vakantie. Joey Maas en Wouter Peters (en sinds vorige week Maiky Fecunda) zijn geblesseerd. Lars van Stipdonk zat tegen Halsteren zijn laatste wedstrijd schorsing uit.

Een schrijnend gebrek aan scorend vermogen is het volgende obstakel waar in Nuenen keihard aan gewerkt zal moeten worden. En het aantal tegendoelpunten moet drastisch omlaag.

Drama

Dat realiseert aanvoerder Patrick Philippart zich ook. ,,Het was vandaag vanuit onze kant gezien een drama. We creëren geen enkele mogelijkheid en bij het eerste tegendoelpunt gaan de koppies meteen hangen. Nu was de voorbereiding van ons niet echt top, maar een slechtere seizoensstart dan dit jaar kan ik me niet herinneren."

Nuenen wist tot nu toe slechts een keer het vijandelijke doel te vinden en kreeg al veertien doelpunten tegen. Het meeste van allemaal in de hoofdklasse B. Philippart: ,,We hebben op tactisch gebied al op verschillende manieren geprobeerd te spelen, maar tot nu toe tevergeefs. In de openingsfase doen we telkens goed mee. Totdat we een tegengoal incasseren, dan zakt het direct in en dat zal snel anders moeten. Wellicht al volgende week tegen Meerssen als de vakantiegangers terug zijn en Lars van Stipdonk weer mee mag doen na zijn schorsing. Meerssen heeft een ploeg die ons voetballend wel ligt."

Weinig weggegeven

Tegen Halsteren hield Nuenen het voor rust achterin aardig dicht. De West-Brabanders kwamen voor rust amper tot mogelijkheden. Vijf minuten na de pauze was het opeens allemaal anders. Een overtreding van Jordi Wapenaar op de snelle Jurik Zimmerman (voormalig speler van Nuenen) betekende een penalty. Fouad Idabdelhay schoot vanaf elf meter de 0-1 binnen. Dezelfde Idabdelhay maakte er ruim een kwartier later 0-2 van, waarna de ban bij de thuisploeg definitief was gebroken. Thomas Marijnissen tekende drie minuten later voor de 0-3.

Philippart heeft het goede gevoel nog niet verloren. ,,Om over degradatie te praten gaat nu nog veel te ver. Daarvoor hebben we denk ik een te goede selectie. Maar dat het bij ons heel snel anders zal moeten is wel duidelijk. Wat mij betreft te beginnen zondag bij Meerssen."