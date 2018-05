Vrije val SJVV lijkt eindelijk gestuit: 'Proberen stabiele subtopper te worden'

EERSTE KLASSE D Belangrij­ke zege ZSV

10 mei ZSV – Schaesberg 2-1. ZSV hield aan het treffen met Schaesberg op de valreep drie kostbare punten over. De Zeilbergse ploeg is daardoor nu zo goed als zeker van handhaving in de eerste klasse. Halverwege de eerste helft kwam ZSV op voorsprong via Thijs Meulendijks, die scoorde op aangeven van Rik Wiersema. Na een uur kwamen de Limburgers langszij, maar in extremis kopte Maarten Kuunders na een hoekschop van Meulendijks de drie punten binnen.