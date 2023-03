Wael Nasser van FC Eindhoven AV zoekt het hogerop bij Nuenen

In de jeugd voetbalde Nasser bij Woenselse Boys, WVVZ en Unitas’59. In 2016 werd de aanvaller gescout door Willem II en verbleef nadien vier jaar in jeugdopleiding van de Tilburgse club. In het seizoen 2020-2021 speelde Nasser bij FC Eindhoven Onder 21, waarna hij voor FC Eindhoven AV koos. ,,Ik ben nog jong en wil het betaald voetbal halen of zo hoog mogelijk eindigen in het amateurvoetbal”, vertelde hij in april 2022 in het ED.