Waterschoot keert na jaren revalideren terug bij zijn oude liefde RKSV Nuenen

Amerikaan­se droom komt uit: Tim verruilde Stiphout Vooruit voor college­team in Texas en wint titel

15 mei HELMOND/BEEVILLE (VS) -Tim Relou (20) verruilde twee jaar geleden Helmond voor Beeville (VS) en Stiphout Vooruit voor het voetbalteam van het Coastal Bend College. Daarmee is hij dit weekend kampioen van Texas geworden. En nu op naar de nationale titel van de VS in zijn categorie.