Wederom geen competitieduel voor UNA

TRANSFER Elmo Hertogh na kort avontuur bij OJC Rosmalen terug bij Best Vooruit

Elmo Hertogh keert na een kort verblijf bij hoofdklasser OJC Rosmalen terug bij Best Vooruit. De 23-jarige verdediger traint vanaf dinsdag 30 november weer mee bij de eersteklasser en is daar per direct speelgerechtigd in de competitie. Afgelopen zomer verliet hij Best Vooruit voor OJC Rosmalen.

25 november