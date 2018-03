Wedstrijd Nuenen uitgesteld vanwege sterfgeval in familie VC Vlissingen-speler

Helenaveen/Griendtsveen krijgt weer een 'echt eerste elftal'

12:59 Het eerste elftal van fusievereniging SV Helenaveen/Griendtsveen zal volgend seizoen weer uitkomen in de vijfde klasse. Er is onder spelers weer voldoende animo om met een 'echt eerste elftal' deel te nemen aan de competitie. Dit jaar komt het eerste team uit de in de reserve vijfde klasse.