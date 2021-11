Wessel Aerts en Djardi Martina van Mierlo-Hout zijn al 15 jaar teamgenoten: ‘Het zou mooi zijn om nog ooit samen de kampioensschaal omhoog te houden’

,,We spelen eigenlijk al samen vanaf dat we zes jaar oud waren in de F-jes”, memoreert Wessel Aerts over wanneer hij voor het eerst met Djardi Martina op een voetbalveld stond. Daarna doorliepen de twee Helmonders alle jeugdelftallen van Mierlo-Hout. Het was een reis die ze langs de hoogste niveaus van het Nederlandse jeugdvoetbal bracht. Zo speelden ze in de D-jeugd een wedstrijd tegen PSV D1 in de eerste divisie landelijk. ,,Gakpo, Teze, Lonwijk (nu actief voor Viborg FF in Denemarken, red.) en Obispo”, somt Aerts de bekende spelers van de toenmalige tegenstander op. De wedstrijd tegen de Eindhovenaren werd met grote cijfers verloren, maar was toch onvergetelijk. ,,We hadden het er laatst nog over. Het is mooie herinnering”, aldus Martina.