‘Wie had gezegd dat we bovenaan zouden staan, had ik gevraagd welke plank hij voor zijn kop had’

VIERDE KLASSE G (ZUID 1) Opkrabbe­lend Tivoli wint dik bij klap-na-klapontvan­gend Tongelre

Het verschil was vóór het treffen tussen Tongelre en Tivoli slechtst twee punten in het voordeel van de bezoekers. De Eindhovens derby leverde maar liefst acht goals op. Toch was van evenwicht geen sprake: 2-6.