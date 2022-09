Wilhelmina Boys krijgt twee keer rood en haalt toch nog punt; Bladella overklast Beerse Boys

Derde klasse D

Wilhelmina Boys - Bergeijk 1-1.

Wilhelmina Boys eindigde de wedstrijd met negen man, na rode kaarten voor Remco Verspaget (twee keer geel) en Leandro Rodrigues (direct rood na een onverantwoorde tackle). Na een half uur spelen kwam de thuisploeg op voorsprong. Quencel Waterberg was feller in zijn duel en legde de bal terug op August Mathijsen. Hij draaide de bal net buiten bereik van doelman Atilla Pásztó in de verre hoek. Na de rode kaart van Rodrigues kwam Bergeijk op gelijke hoogte. Invaller Samim Yusofi werkte de bal in twee instanties van dichtbij achter keeper Tycho Berings. Even daarvoor voorkwam Berings met een uitstekende reflex al een gelijkmaker.

Reusel Sport - PSV AV 4-1.

Reusel Sport stuurde PSV AV terug naar Eindhoven met een stevige nederlaag. De thuisploeg leidde halverwege met 2-0 door goals van Mathijs Bel en Dirk de Koning. In de tweede helft bracht Maiky Fecunda de bezoekers terug in de wedstrijd, voordat nogmaals Bel en Davy Verbaant de wedstrijd in het slot gooiden.

Beerse Boys - Bladella 0-4.

Bladella boekte een ruime overwinning bij Beerse Boys. Halverwege was het al 0-3 door doelpunten van Niek Janssen, Huib Liebregts en Thijn Schoenmakers. Net na rust zorgde Schoenmakers met zijn tweede goal van de middag voor 0-4 en was de wedstrijd gespeeld.

Unitas’59 - RKVVO 1-3.

Halverwege stond RKVVO al op een 0-3 voorsprong door een doelpunt van Martijn van Dijk en twee goals van Jordan Bujitu. Ondanks dat de thuisploeg met negen man verder moest na rode kaarten voor Jeremy Akabueze en Dominic Drijver, maakte Job de Groot nog de 1-3.

Gestel - Braakhuizen 2-1.

Gestel heeft een verdiende overwinning behaald. Het eerste uur waren er volop kansen voor de thuisploeg, maar verder dan een schot tegen de paal kwam Gestel niet. Braakhuizen wist vlak na de rust de lat te raken. Umur Agir zorgde voor 1-0, dankzij een afstandsschot, dat onderweg nog aangeraakt werd. Via een rake kopbal van Robin Sweegers werd het nog even spannend. Totdat Agir met zijn tweede goal, nu met de kop, 2-1 liet aantekenen.

Dommelen - Acht 0-2.

Acht was vanaf het beginsignaal de betere ploeg, maar wist voor rust niet tot scoren te komen. Na de pauze was dat wel het geval. Timo Verhagen opende de score en Rob van der Plaat zorgde voor 0-2, waardoor Acht voor de eerste keer won in de derde klasse.

Hapert - DBS 2-0.

DBS was sterker in de eerste helft, maar in de tweede helft ging Hapert met de winst lopen. Jesper Schilders tekende voor 1-0 en Thed van de Kerkhof zorgde daarna voor 2-0. Hapert eindigde het duel met tien man na een rode kaart voor Bjern van Lieshout.

Derde klasse E

Nulandia - SBC 3-1.

SBC kwam al in de eerste minuut op achterstand en nog in de eerste helft viel ook de 2-0. Tijs Veraart hielp de bezoekers na de pauze terug in de wedstrijd, maar direct daarna viel de 3-1 en was de zege binnen voor Nulandia.