Willem Aarts blijft nog een jaar bij SJVV

TRAINERSCARROUSEL Dominik Vergoossen blijft bij SV Someren

4 januari Dominik Vergoossen is ook in het seizoen 2019-2020 trainer van tweedeklasser SV Someren. De Limburger - die naast SV Someren ook werkzaam is in de jeugdopleiding van VVV/Helmond Sport – heeft zijn contract met één seizoen verlengd.