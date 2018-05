Willem II-spits Sem van den Broek terug naar Nuenen

Ralph van Meijl en Roel van Geldorp naar SV Budel

21 mei De aanvallers Ralph van Meijl (26) en Roel van Geldorp (23) behoren volgend seizoen tot de selectie van SV Budel. Beide spelers zijn nu nog actief in de vierde klasse. Van Meijl speelt bij FC Cranendonck en Van Geldorp komt uit voor DOSL. Budel staat tweede in de derde klasse C en mag in de nacompetitie een gooi doen naar promotie.