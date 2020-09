Wim de Roy moet van MULO en Helmondia een geheel maken: ‘Wij zitten op rozen bij SV De Braak’

EERSTE KLASSE C Rho­de-cap­tain Paul Smeets doet stapje terug en versterkt zaterdag­team van Rooise club

17 september Middenvelder Paul Smeets (30) is vanwege privé-omstandigheden gestopt bij eersteklasser Rhode. Vorig seizoen was de ervaren kracht er nog aanvoerder. Hij blijft wel bij de club uit Sint-Oedenrode actief, als speler van het in de reserve derde klasse uitkomende zaterdagteam. In die ploeg spelen veel voormalig selectiespelers.