Winnaar Christiaan van Veen op zijn plek bij Sparta’25: ‘Ik wil de leidersrol op me nemen’

Het contrast kan eigenlijk niet groter. Christiaan van Veen (25) is in het dagelijks leven eigenaar van slijterij ’t Borrelhuis in Helmond. Wanneer hij niet werkt is de Helmonder een rustige huisvader. Echter, zodra hij een voetbalshirt aantrekt en de veters van zijn kicksen nog eens stevig aantrekt is er van die rustige jongen niet veel meer over. ,,Op het veld ben ik een winnaar en geef ik alles”, geeft hij met een brede glimlach aan.