Winnende Gemert-coach Reinald Boeren: ‘Deze week ga ik nooit meer vergeten’

NACOMPETITIE DERDE DIVISIEGemert klopte zaterdagmiddag Staphorst voor de tweede keer in een week tijd met 1-2, waardoor de ploeg promotie afdwong naar de derde divisie. ,,Ondanks dat we niet goed speelden, hebben we wel gewonnen en daar draait het om in deze wedstrijden.”

Ondanks een hele snelle achterstand boog Gemert dankzij twee doelpunten van Ralf Kemper de achterstand om naar een 1-2 overwinning. Kemper zag dat zijn team vandaag sterk was. ,,We hebben echt laten zien dat we mentaal sterk zijn vandaag. We speelden niet goed. We werden vaak gedwongen om de lange bal te spelen”, analyseerde Kemper. ,,Ondanks dat we niet goed speelden, hebben we wel gewonnen en daar draait het om in deze wedstrijden.”

Trainer Reinald Boeren kon zijn geluk niet op na afloop. In zijn eerste seizoen bij de club, promoveert hij meteen. ,,We hebben een ontzettend lang seizoen gehad. We hadden een hoogtepunt tegen Feyenoord in de KNVB-beker, maar in de competitie lieten we het op bepalende momenten liggen. In de nacompetitie hebben we ons weer echt laten zien. Dit resultaat is echt geweldig. Hier doe je het voor. Deze week ga ik echt nooit meer vergeten.”