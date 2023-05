Winnende trainer van Seggelen pakt na vijfendertig jaar een andere fietsroute: ‘Zal erg wennen worden’

Overzicht De uitslagen, doelpunten­ma­kers en wedstrijd­ver­sla­gen van het amateur­voet­bal

Op de verschillende amateurvelden in de regio nadert het einde van de competitie. Wie kroont zich tot kampioen? Wie moet vrezen voor degradatie? En welke club mag zich op gaan maken voor de play-offs voor promotie of degradatie? Lees alles terug in ons overzicht! Dit artikel wordt in de loop van de avond aangevuld.