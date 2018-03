Winterweer: zaterdag geen voetbal voor pupillen tot en met Onder 11 jaar

DERDE KLASSE D BES wint de­gra­da­tie­kra­ker, tiental Unitas'59 velt Hapert

11 maart BES - Nieuw Woensel 7-2. De degradatiekraker werd overtuigend gewonnen door BES, dat in de vierde minuut op voorsprong kwam via Rick Schoofs, 1-0. Een minuut nadat Johnny van Veen (Nieuw Woensel) voor 1-1 had gezorgd, schoot Daan Bartels (BES) een vrije trap binnen, 2-1. Nieuw Woensel kwam nog een keer langszij via Tarik Ouzalah, maar daarna liep BES ver weg bij de gasten. Nog voor rust schroefden Maikel van der Honing, Bart Winters en Robin Smets de score op naar 5-2. Diep in de tweede helft scoorde Van der Honing de 6-2 en in de laatste minuut maakte Winters de 7-2.