Winterweer zet opnieuw streep door deel programma amateurvoetbal

Saïd Yahia start trainers­car­riè­re bij Rood Wit’62

31 januari In de zoektocht naar een nieuwe trainer is Rood Wit ’62 uit Helmond uitgekomen bij Saïd Yahia. Voor de 40-jarige Helmonder is dit zijn eerste klus als hoofdtrainer. In het verleden was Yahia ook speler van Rood Wit'62.