Woenselse Boys wint derby; Acht pakt periodetitel

VIERDE KLASSE F ZUID IRKGSV heeft na een dubbele achterstand van Mariahout weten te winnen: 2-3. Woenselse Boys was in de Eindhovense derby de baas over Tivoli: 2-0.

DOSL-Boskant 1-2.

DOSL had de wedstrijd in de eerste helft al kunnen beslissen. Toch bleef het bij 1-0. Maikel Steeghs scoorde in de 35ste minuut. Een tactische omzetting vanuit Boskant deed het wedstrijdbeeld kantelen. Verdediger Brett Veldkamp stond in de spits en maakte in de 65ste minuut de 1-1. Een wissel besliste de wedstrijd uiteindelijk. De jonge Glenn Saris schoot een bal met zijn linker de kruising in: 1-2, tegen het einde van de wedstrijd.

Woenselse Boys-Tivoli 2-0.

De eerste kans was voor Tivoli. Mike Box schoot in de openingsfase naast. Daarna waren de kansen voor de thuisploeg. Met name Jay Jay Gramser en Erdem Erdoğan creëerden kansen voor Woenselse Boys. De goal viel uiteindelijk In de 33ste minuut. Linksachter Bram van der Donk tikte de bal voor een leeg doel binnen na een actie van Gramser: 1-0. De uitploeg een grote kans kreeg in de Woenselse zestien, maar toch was het vrij snel 2-0. Gramser stond oog in oog met Daniel Zambrana Carmona en scoorde in de 56ste minuut. Daarna was het gespeeld. Tivoli was wel nog een keer gevaarlijk van afstand. Joey van Dinter knalde op de paal. Daar bleef het bij, hoewel de score hoger had kunnen uitvallen.

Mariahout-RKGSV 2-3.

Mariahout begon sterk en dat leverde al na een minuut de 1-0 voorsprong op via Tim Barten. Daarna speelde RKGSV beter en kwam het op een verdiende 1-1 via Mike van den Berk in de 33ste minuut. De thuisploeg speelde weer sterk in het begin, want de 2-1 viel, opnieuw een goal van Barten op aangeven van Joep van Hoof. Toch toonde Gerwen zich krachtiger en trok het de overwinning naar zich toe. De 2-2 werd gescoord door Bjorn Kreemers na 61 minuten. Uiteindelijk zorgde een eigen goal van Mariahout voor de 2-3, zo’n twintig minuten voor tijd.

WEC-ELI 0-1.

In de openingsfase had WEC licht het overwicht, met onder andere een kans tegen de paal. ELI nam na die fase het initiatief. Er werd niet veel gecreëerd. Een kwartier na rust maakte ELI de openingsgoal. Lex Hollanders stuurde Jordy van den Eijnden weg en hij scoorde 0-1. Hierna kon WEC nog bijna terugkomen, omdat ELI de wedstrijd verzuimde te beslissen. Toch bleef die ene goal staan.

DVS-VOW 0-1.

DVS was eigenlijk de betere van de twee, maar kon in de eerste helft niet scoren. Een zestal kansen, waaronder een afgekeurde goal, leverde geen doelpunt op. Het spelbeeld veranderde niet in de tweede helft. Het scoreverloop daarentegen wel. VOW scoorde 0-1 uit een spaarzame kans. De thuisploeg probeerde alles uit de kast te halen, maar het lukte niet om een kans te verzilveren.

Avesteyn-Pusphaira 1-0.

De wedstrijd begon traag, maar in de tiende minuut kreeg Avesteyn een penalty waaruit de 1-0 viel. Het ging gelijk op; Avesteyn had het betere van het spel, Pusphaira de betere kansen. Na rust speelde de koploper nerveuzer en leken de bezoekers aanspraak te maken op een gelijkmaker. Hoewel de thuisploeg twee keer de lat raakte, was Douwe Orij het dichtste bij een goal. Zijn inzet ging er vlak voor tijd niet in.

EMK-Acht 0-2.

De hele wedstrijd had Acht het overwicht met onder meer zo’n 75 procent balbezit. De goals vielen beiden in de eerste helft. Sander van den Heuvel maakte de 0-1 in de achtste minuut en twaalf minuten later werd het 0-2 via Mathijs Huising. Acht gaf de voorsprong niet meer uit handen, maar er werd in de tweede helft aan beide kanten weinig gecreëerd. Door de overwinning won Acht de periodetitel.