Wouter Verstraaten stopt bij Achilles Veen en hoopt seizoen af te maken bij Geldrop

Voor Verstraaten waren de reistijden een voorname reden voor zijn eerdere besluit om Achilles Veen in te ruilen voor Geldrop. Hij pendelde de afgelopen maanden op en neer tussen Veen, Geldrop en zijn werk in Amsterdam. Verstraaten sloot in augustus 2021 aan bij Achilles Veen, nadat hij twee jaar in Engeland had gevoetbal en gestudeerd. Hij voetbalde in de jeugd bij Geldrop en PSV en ging in 2016 na een eenjarig verblijf in de selectie van FC Eindhoven studeren en voetballen in de Verenigde Staten. Vanaf februari 2019 speelde hij een half seizoen bij eersteklasser Geldrop. Vervolgens vertrok hij naar Engeland.