Wouter Verstraaten verheugt zich op fietsritjes naar sportpark Geldrop: ‘Ik zit nu meer in de auto dan dat ik op het veld sta’

Vorige zomer leek Wouter Verstraaten al terug te keren bij Geldrop, de club waar hij in de jeugd met voetballen begon en vanaf februari 2019 een half seizoen in het vaandelteam speelde. Na een tweejarig avontuur in Engeland, waar de Geldroppenaar een studie op de universiteit in Durham combineerde met voetballen bij Consett AFC en South Shields, trainde hij in augustus 2021 mee bij Geldrop. Maar hij koos uiteindelijk voor Achilles Veen. ,,Dat ging de eerste maanden goed, maar inmiddels werk ik bij een bank in Amsterdam en beginnen de reizen naar Veen me steeds meer op te breken. Ik zit nu veel meer in de auto dan dat ik op het voetbalveld sta.”