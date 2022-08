Yevghenny Marceli verlaat Brabantia voor Belgisch avontuur bij Wezel Sport

Alex Haas strijkt weer bij Brabantia neer

Aanvaller Alex Haas (33) keert volgend seizoen terug in de selectie van Brabantia. De aanvaller verliet de Strijpse club in 2018 vanwege een verhuizing naar West-Brabant en ging toen bij Baronie in Breda voetballen. De uit Son en Breugel afkomstige Haas kwam in het verleden voor SBC uit, waar hij zeven seizoenen in het eerste voetbalde. Na een tweejarig verblijf bij Geldrop belandde hij in 2016 bij Brabantia.

