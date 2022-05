Youssef Chida blinkt uit in monsterzege

Al bij de thee was het duel beslist. De Helmonders begonnen sterk en uitblinker Youssef Chida opende de score in de zevende minuut. Kadir Budaklier en een eigen doelpunt zorgden voor een ruime marge na een half uur spelen. Via twee rake kopballen van Wesley Smits stond het halverweg 0-5. In de tweede helft scoorden Olivier Lugungu, Roy van der Putten en nogmaals Budaklier. De tegentreffer van Rhelico was er een voor de statistieken.