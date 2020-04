Zaalvoetbal wacht op besluit UEFA inzake hervatten competitie

De mededeling vanuit de KNVB op 31 maart was luid en duidelijk. Na aanvullende maatregelen van het kabinet in strijd tegen het coronavirus werd een streep gezet door alle amateurwedstrijden voor mannen, vrouwen en jeugd. Op het veld en in de zaal en op alle niveaus. Er kwamen geen eindstanden en dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten.

Bij de zaalvoetballers van FC Eindhoven werd er dus ook op een definitief einde van het seizoen gerekend. ,,We hebben uiteraard met de selectie de situatie besproken”, aldus directeur Anil Badloe. ,,Gelukkig was er veel begrip.”

Ook landelijk gezien was er snel consensus. Badloe: ,,Er is met de eerste zes clubs van de rangschikking een conference call geweest. Het belangrijkste was dat de gezondheid van onze sporters en vrijwilligers in geen geval in gevaar mocht komen. Wij volgen hiermee de richtlijnen van het RIVM en het kabinet. Op moment van de conference call was de richtlijn, geen events tot en met 1 juni. Wij zagen hierdoor ruimte voor een draaiboek met een Final Four-concept indien er groen licht kwam. De play-offs zouden in één weekend op één locatie worden gespeeld.”

Te weinig draagvlak

Al gauw bleek dat er te weinig draagvlak was. Gezien de ranglijst zou Hovocubo in de Champions League Nederland gaan vertegenwoordigen. Totdat gisteren de nationale voetbalbond zich weer meldde: ,,Wij staan als KNVB op het standpunt om de competitie te beëindigen”, aldus operationeel manager Hans Schelling. ,,Helaas kunnen wij hier echter nog geen definitief besluit over nemen. De UEFA heeft een brief gestuurd met de oproep de competities uit te spelen. Zij geeft daarin aan, dat het niet uitspelen eventuele consequenties kan hebben voor de deelname aan de Europese competities.”

Nader overleg tussen de voetbalbond en de UEFA leert dat de Europese voetbalbond ondertussen een inventarisatie onder de diverse bonden aan het houden is om een totaaloverzicht te krijgen van de stand van zaken per land. Schelling: ,,Dit kan dus nog even op zich laten wachten. Er is zeker bereidheid om mee te denken in deze bijzondere situatie. Voorlopig is het even wachten op de UEFA.”

Bij de Eindhovenaren staat men niet te trappelen om weer te beginnen. FC Eindhoven-aanvoerder Oualid Saadouni (32) werd op 6 maart rondom het uitduel bij Futsal Apeldoorn voor het eerst geconfronteerd met de ernst van de situatie. ,,Ik dacht wel dat het erg zou zijn in de zin van zonder publiek spelen”, realiseerde de 32-jarige verdediger zich. ,,Zo ernstig als nu had ik echt niet zien aankomen.”

Op een andere manier trainen

Vervolgens werd er bij FC Eindhoven nog drie dagen serieus doorgetraind, Op advies van het RIVM werd vervolgens besloten om op een andere manier te gaan trainen. Dat er niet meer wordt gespeeld, is volgens aanvoerder Oualid Saadouni (32) de beste keuze. ,,Het blijft moeilijk om je te focussen op het voetballen. Nu is het zaak om je vooral te richten op je familie en naasten en om ervoor te zorgen dat iedereen gezond blijft.”

Het zoontje van de 59-voudig intrenational valt vanwege zijn gezondheid in een risicogroep. ,,Het is voor mij extra belangrijk om alert en super voorzichtig te zijn. Gelukkig gaat het tot nu toe allemaal goed.” De 32-jarige Bredanaar houdt ondertussen zijn conditie gewoon op peil. ,,Wij hebben zowel van de club als van de KNVB trainingsschema’s gehad. Zo hebben we regelmatig contact met onze clubcoach Jan Vogels en de medische staf. Als internationals vullen wij na elke training een soort van digitale evaluatie in.”