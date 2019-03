Zaalvoetballers FC Eindhoven opnieuw in bekerfinale na ruime zege op aartsrivaal

DISTRICTSBEKER ZUID 1 RKSV Heeze op 2 april naar Waspik voor kwartfina­le districts­be­ker

28 februari De kwartfinalewedstrijd uit de districtsbeker Zuid 1 tussen derdeklasser Waspik en eersteklasser RKSV Heeze is door de KNVB geprogrammeerd op dinsdagavond 2 april. De aftrap op sportpark Elzenhage in Waspik is om 20.00 uur. De winnaar van het duel bereikt niet alleen de halve finale, maar plaatst zich tevens voor het landelijke KNVB-bekertoernooi van het seizoen 2019-2020.