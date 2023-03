Zaterdagteam Rood-Wit V kroont zich in in debuutjaar tot periodekampioen; De Braak wint doelpuntrijk duel

Topschut­ter Bob van de Ven ruilt Braakhui­zen in voor buuurman Geldrop

Spits Bob van de Ven (21) stapt na dit seizoen van derdeklasser Braakhuizen over naar buurman Geldrop, dat in de eerste klasse uitkomt. Hij is momenteel met zestien doelpunten topscorer in de derde klasse.