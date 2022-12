Zaterdagteam Rood-Wit Veldhoven boekt tegen Merlijn tweede competitiezege

EERSTE KLASSE B Hekkenslui­ter Heeze zorgt voor daverende verrassing tegen koploper Best Vooruit

Hekkensluiter Heeze heeft donderdagavond uitgerekend tegen lijstaanvoerder Best Vooruit de eerste competitiezege behaald in de eerste klasse B. Het werd maar liefst 4-1 voor de ploeg die na acht wedstrijden pas één punt had vergaard.

