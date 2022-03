Zesvoudig doelpuntenmaker Jari Kok leidt Bergeijk naar monsterzege

Bergeijk – SDO’39 12-1.

Bergeijk verzamelde tegen SDO’39 records. Voor de twaalfde achtereenvolgende keer werd er gewonnen in competitieverband. Nog nooit vertoond op Bergerheide. Een 12-1 zege. Ook nog nooit gezien of gehoord aan de Eerselsedijk. Jari Kok was de grote animator. De aanvaller trof maar liefst zes keer doel. Bij rust stond het 6-0. Kok nam een loepzuivere hattrick voor zijn rekening. De overige treffers kwamen van Colin Bergmans, Piet Michielse en Ruud Willems (strafschop). Na de pauze gingen Kok en consorten vrolijk verder. Weer was Kok driemaal trefzeker. Nu schoten Stijn Cuypers (2) en Colin Bergmans (kopbal) ook raak. De eretreffer bij 9-0 kwam op naam van Michel Jansen.

Vessem – Tuldania 3-0.

Roel Sterken liet na acht minuten vanuit een vrije trap de 1-0 aantekenen. Zeven minuten na de pauze passeerde Jarno Olislagers zijn tegenstander en schoot met de wreef laag in de benedenhoek de bal binnen, 2-0. Clubtopschutter Jaap van Diessen kreeg vervolgens nog enkele mogelijkheden, maar faalde op beslissende momenten. In de 82e minuut nam Vessem verder afstand. Lars van Heijst bepaalde met een schot via de binnenkant van de paal de eindstand op 3-0.

Waalre – Hulsel 1-0.

Tegen hekkensluiter Hulsel boekte Waalre de eerste thuisoverwinning van het seizoen. Nadat de inhaalwedstrijd tegen Vessem in 0-0 was geëindigd kreeg Waalre opnieuw geen doelpunten tegen. Het enige doelpunt in de wedstrijd viel al na zes minuten door een afstandsschot van Joey Gang. Thomas Noteboom was voor rust nog dichtbij een treffer toen zijn vrije trap op de lat eindigde. In de tweede helft zakte het niveau van de wedstrijd snel en was het voor de thuisploeg op het einde nog billen knijpen. Echte kansen kreeg Hulsel echter niet meer.

Spoordonkse Boys - De Weebosch 2-0.

De thuisploeg had het meeste balbezit, maar het vizier stond niet op scherp. Vlak voor de rust was het Bram op ‘t Hoog die op aangeven van Jasper van Agt de 1-0 binnenschoot. Drie minuten voor tijd verdubbelde Thieu de Kroon de score, 2-0. Opnieuw op een assist van Jasper van Agt. Desondanks was trainer Coen Vos tevreden: ,,We konden het net vandaag niet makkelijk vinden. Soms slordig in de afwerking en op andere momenten troffen we het houtwerk of de doelman van De Weebosch.”

ZSC-Riethoven 1-2.

De bezoekers namen in de Bergeijkse tweestrijd voor rust een 0-2 voorsprong. Beide treffers van Riethoven kwamen op naam van Koen Donkers. Na de pauze duurde het tot vijf minuten voor tijd voordat ZSC iets terug kon doen. Luuk van Beek tekende met een rake kopbal voor de 1-2.

Steensel – De Raven 2-0.

De thuisploeg won verdiend van de bezoekers uit Luyksgestel. Wie anders dan Stefan Coset opende de score voor Steensel. Na de pauze bleef het lange tijd een gelijk opgaande strijd. Door een laat doelpunt van Twan Bierens werd het uiteindelijk nog 2-0.

RKDSV – HMVV 1-1.

De punten werden broederlijk gedeeld. Voor rust werd er niet gescoord, ondanks dat beide ploegen legio mogelijkheden kregen. Een kwartier na de pauze nam HMVV een 0-1 voorsprong door een schitterende treffer van Ruud Tops De thuisploeg had bepaald geluk dat HMVV-doelman Eric Voets een schot van Tijn Janssen liet glippen, 1-1.