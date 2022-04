Zevenklapper voor Sterksel: ‘We hebben in twee weken onze scoringsproductie verdubbeld!’; SVSH verliest punten in topper

VIJFDE KLASSE C ZUID II + ESterksel speelde een geweldige wedstrijd tegen Leveroy, er werd met 7-0 gewonnen. Thijs Scheepers was de grote man met vijf treffers.

Vijfde klasse C

SVSH - Nieuw Woensel 1-1.

De topper in de vijfde klasse heeft geen winnaar opgeleverd. Op sportpark Eindhoven Noord voltrok zich een fysiek machtsstrijd tussen de nummer één en twee. Het leverde een gelijkspel op: 1-1. Onder de brandende zon zetten beide ploegen elkaar vanaf de eerste minuut onder druk. De wedstrijd golfde op en neer, met vaak veel ruimte op het middenveld, maar het ontbrak aan echt grote kansen. De 0-1 voor SVSH viel door een misverstand achterin bij Nieuw Woensel. Door ongelukkig uitverdedigen belandde de bal bij Stefan Maas, die beheerst binnenschoof: 1-0. Het leek lang de eindstand te worden, totdat eenzelfde fout achterin bij SVSH de gelijkmaker inluidde. Invaller Jordi Verhagen kopte een hoge bal tegen een SVSH-speler aan en na verwarring achterin stuiterde de bal langzaam het doel in, 1-1. Door het eigen doelpunt blijft het gat tussen de titelkandidaten zeven punten.

Rood-Wit’67 - Crescentia 2-0.

“Elk seizoen speel je twee à drie wedstrijden waarin je niet voor elkaar kunt krijgen wat je van plan was. Dat was nu ook zo”, vertelt Rood-Wit’67 trainer Ivo Bernaerts. De wedstrijd tegen Crescentia verliep erg slordig. Rood-Wit kwam niet lekker in hun eigen spel. Gelukkig waren er een aantal momenten waarop het even liep en was de thuisploeg in die momenten klinisch. Jordi van Leeuwen opende in de eerste helft de score, Robin van Vuuren verdubbelde de voorsprong nog voor de rust. Na een matige tweede helft, bleef de stand zoals hij was: 2-0.

Sterksel - Leveroy 7-0.

Peter Treffers is een trotse trainer na de ruime overwinning op Leveroy: “Bij rust stond het al 6-0. Toen stond ik wel even met mijn oren te klapperen. We hebben in twee weken tijd onze scoringsproductie verdubbeld!” Sterksel had de beschikking over een fitte selectie. Dat heeft Leveroy geweten. In de eerste helft scoorde Thijs Scheepers vijfmaal achter elkaar, Rens van de Linden maakte de 6-0. Na rust speelde Sterksel het duel rustig uit. Frans Swinkels bepaalde de eindstand op 7-0.

Vijfde klasse E

Fiducia - DWSH’18 2-3.

Met passie en strijdlust kwam Fiducia dichtbij een punt. Helaas kwam de thuisploeg net te kort. In de eerste helft was de ploeg uit De Rips ‘niet wakker’ en kreeg het drie doelpunten om de oren. In de tweede helft wilt Fiducia die achterstand ombuigen. Ze beginnen fel en komen snel op 1-3 door een uitgespeelde goal van Wim van de Berg. Fiducia groeit in het duel, maar moet dan met tien man verder. Bram van Kessel kreeg zijn tweede gele kaart. Zelfs met tien man weet Fiducia nog terug te vechten: Roy van Hintum maakt de 2-3 uit een vrije trap. Er is vervolgens onvoldoende speeltijd voor de 3-3. DWSH'18 komt met de schrik vrij en wint met 2-3.

VCO - MVC 0-3.

Er kwam een tactische wijziging aan te pas, maar die zorgde er wel voor dat de drie punten mee naar De Mortel gingen. In de eerste tien minuten zocht MVC naar een manier om het spel van VCO te beantwoorden en dat vond het in de eerste helft. Kort voor rust en in de blessuretijd van de eerste helft bracht Stan van Hoof MVC op 0-2. Na de rust zette de scorende trend zich door: Thijs van Mierlo maakte de 0-3. VCO kon in het restant van de tweede helft niet gevaarlijk worden. MVC wint met 0-3.

Elsendorp - WHV 4-0.

Het ging lang gelijkop, maar in de tweede helft liet Elsendorp zijn spierballen aan WHV zien. Al vroeg kwam Elsendorp op voorsprong door een goal van Sam van de Wetering. Daarna ging het spel op en neer met kansen voor beide ploegen. Doelman Sil van Kuipers pakte er een aantal belangrijke ballen uit. Na rust schakelde Elsendorp een tandje erbij. De tweede helft was amper begonnen toen Koen van den Boogaard de 2-0 scoorde. Jordi de Vries deed halverwege de tweede helft ook een duit in het zakje: 3-0. Sam van de Wetering bepaalde met zijn tweede doelpunt de eindstand: 4-0.