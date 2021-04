Zijn laatste filmpje is voor altijd: Gemert-speler Jorzolino Falkenstein nog steeds verliefd op pielen

Reusel Sport verliest liefst negen jonge selectie­spe­lers: ‘Toch hebben we volgend seizoen weer goede groep’

24 maart Liefst negen spelers nemen bij Reusel Sport afscheid van de selectie. Acht gaan in een lager team spelen bij de club en eentje vertrekt. ,,Toen ik in 2019 trainer werd van Reusel Sport waren er ook veel spelers gestopt, maar dat betrof oudere jongens”, vertelt coach Niels Gevers. ,,Nu is de situatie toch anders en haken allemaal jongere spelers af. Door corona hebben ze veel vrije tijd en na kunnen denken en ze willen niet meer de verplichtingen die horen bij spelen in de selectie.”