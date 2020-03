Zondag steeds minder heilig in het Brabantse amateurvoetbal: ‘Over 10 jaar speelt iedereen op zaterdag’

Natuurlijk was het best wel even lastig om na 100 jaar het zondagvoetbal definitief vaarwel te zeggen, erkent Robert Hopstaken. De voorzitter van voetbalclub Alliance uit Roosendaal hecht waarde aan de tradities van zijn club, die sinds de zomer van 2018 enkel nog op zaterdag actief is. Máár, zegt hij: ,,Het voetbal verandert, je moet inhaken op wensen van de mensen. En dan zie je dat de zondag steeds meer een familiedag is en de sport zich meer op zaterdag richt.”