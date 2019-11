ZSV-doelman Thijs gaat in Kranenmortelderby voor drie punten én de nul

Zondag bepalen SV Deurne en buurman ZSV weer wie zich voor even op de borst mag kloppen en zich de sterkste van Deurne mag noemen. Op internet circuleert alweer het eerste ‘kekke’ filmpje, vanuit ZSV zijde. ‘It’s almost that time of the year again...’ En ook de vaste supportersgroep van SV Deurne, ‘Deurne Youth’, zal de komende dagen van zich laten horen. Dat de wedstrijd leeft in Deurne is een understatement. De twee ploegen draaien alweer jaren mee in de eerste klasse, maar de onderlinge duels zijn ‘wedstrijden op zich’, ziet ZSV-doelman Leon Thijs. ,,Dan vergeet je even de stand op de ranglijst.”