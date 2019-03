ZSV verliest van tiental Geldrop, SV Deurne verrast tegen koploper

ZSV – vv Geldrop 0-1.

Geldrop speelde meer dan een uur met een man minder maar wist op bezoek bij ZSV toch te winnen: 0-1. De openingsfase was voor de bezoekers maar ZSV-goalie Leon Thijs voorkwam met een knappe redding een Geldrops doelpunt. In de 25e minuut moest Geldrop met tien man verder nadat Yannick Desriac rood kreeg voor een overtreding op Thijs Meulendijks. In de slotminuut van de eerste helft leek Maarten Kuunders te scoren maar zijn kopbal werd gekeerd. Na vijf minuten in de tweede helft kwam Geldrop op voorsprong via Stijn Lanen. ZSV wankelde en Maarten Kuunders voorkwam vijf minuten later met een redding op de lijn dat de tweede treffer van Geldrop viel. ZSV stelde teleur maar kreeg twee minuten voor het laatste fluitsignaal een grote mogelijkheid om alsnog op gelijke hoogte te komen maar Jordi van de Heijden zag zijn schot op de paal uiteen spatten waarna Maarten Kuunders de rebound naast het doel kopte.

SV Deurne – Chevremont 4-1.

De thuisploeg won met verrassend grote cijfers van koploper Chevremont: 4-1. SV Deurne begon sterk aan de wedstrijd en kwam na iets meer dan twintig minuten op voorsprong via Jan Kuipers die een mooie aanval beheerst afrondde. Vijf minuten voor het rustsignaal viel de gelijkmaker maar amper twee minuten later schoot Job Steeghs de thuisploeg weer op voorsprong. In de tweede helft waren beide teams aan elkaar gewaagd. Toen het laatste kwartier aanbrak ging Chevremont meer risico nemen en daar profiteerde Deurne optimaal van. Via treffers van Maarten Vos en Harm van der Steen, beiden op aangeven van Jan Kuipers, werd de eindstand bepaald op 4-1.