Zwaar hersenletsel na kopduel maar een wonderbaarlijke genezing: ‘Ze dachten dat ze me kwijt waren’

ZATERDAGVOETBAL Jan van Hout bezorgt Rood-Wit V met hattrick de zege; De Braak verspeelt voorsprong

Het zaterdagteam Rood-Wit V boekte in 4F dankzij een hattrick van van Jan van Hout de tweede opeenvolgende zege door Kerkwijk met 3-1 te verslaan. De Braak leek in 3A te gaan winnen bij Advendo’57 in Ederveen, maar na een 1-3 voorsprong voor de Helmonders werd het toch nog 3-3.

11 december