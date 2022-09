Zwak moment kost Nuenen de kop: ‘Eigenlijk hebben we nauwelijks kansen gecreëerd’

,,Het was geen goede wedstrijd van onze kant, al denk ik dat ik zelf wel een prima wedstrijd gespeeld heb”, zei Daan Velthuis (19) na afloop van de met 0-1 verloren thuiswedstrijd tegen het Wijchense AWC over het spel van Nuenen en zijn eigen optreden. ,,Er was weinig ruimte op het middenveld, zodat we niet echt konden opbouwen. Eigenlijk hebben we nauwelijks kansen gecreëerd”, analyseerde de back die ruim 65 minuten meedeed en daarna gewisseld werd voor Dylan Adriana, net als in de uitwedstrijd bij EVV van vorige week.