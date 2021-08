24 uur van Le Mans: Toyota viert voor vierde keer op rij feest

Emoties bij Nyck de Vries na primeur met wereldti­tel in Formule E: ‘Ik heb er geen woorden voor’

15 augustus Nyck de Vries (26) heeft vandaag in Berlijn autosportgeschiedenis geschreven. De 26-jarige coureur kroonde zich als eerste Nederlander in de Formule E tot wereldkampioen. Dat deed hij door in de spectaculaire slotrace als achtste te eindigen. Doordat zijn concurrenten één voor één uitvielen, was dat echter voldoende voor de titel.