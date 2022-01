35-jarige Britse skiër schrijft historie: ‘Ben er altijd in blijven geloven’

Dave Ryding is de eerste skiër geworden die voor Groot-Brittannië een wereldbekerwedstrijd heeft gewonnen. De 35-jarige Brit won de slalom in het Oostenrijkse skioord Kitzbühel. Na de zesde plaats in de eerste run was hij bij zijn tweede optreden de snelste van allemaal. De Noor Lucas Braathen sprong bij zijn tweede optreden van de negende naar de tweede plaats.

Braathen had vorige week al op wonderbaarlijke wijze de slalom in Wengen gewonnen toen hij na de eerste run slechts 29ste stond. Zijn landgenoot Henrik Kristoffersen werd derde, ook na een knappe inhaalrace vanaf de 24ste positie.

In de 55-jarige geschiedenis van de wereldbeker had nooit eerder een Britse skiër een wedstrijd gewonnen. Ryding was twee keer tweede, onder meer in 2017 in Kitzbühel, en een keer derde. ,,Ik ben 35, maar ik ben er altijd in blijven geloven. Ik heb het nooit opgegeven. Die eerste overwinning mee naar Groot-Brittannië nemen, daar kun je alleen van dromen”, zei Ryding.

Herstelde Goggia toont vorm voor Spelen

Ruim drie weken voordat ze in Beijing haar olympische titel op de afdaling verdedigt, heeft de Italiaanse skiester Sofia Goggia haar dominantie op het onderdeel onderstreept. Goggia won de afdaling om de wereldbeker op haar thuispiste in Cortina d’Ampezzo. Dat was haar vierde wereldbekerzege in vijf wedstrijden op het snelheidsonderdeel.

Volledig scherm Sofia Goggia. © EPA

Goggia was in de Dolomieten net iets sneller dan de Oostenrijkse Ramona Siebenhofer. De Tsjechische Ester Ledecka werd derde. De 29-jarige Italiaanse leidt riant in de stand om de wereldbeker afdaling. In de algemene rangschikking staat ze derde, maar het verschil met leidster Mikaela Shiffrin en naaste belager Petra Vlhova is groot. De Amerikaanse en de Slowaakse kwamen beiden niet in actie op de afdaling.

Goggia reageerde emotioneel op haar overwinning, een week na haar zware val in Zauchensee. ,,Het was een moeilijke week. Ik heb fysiotherapie gedaan van ‘s morgens 7 tot ‘s avonds 7. Ik kon niet lopen”, vertelde ze. ,,Toen ik zag dat ik hier gewonnen had, sloeg mijn hart over. Het is een van de mooiste overwinningen uit mijn loopbaan.”