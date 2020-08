45ste editie Amsterdam Marathon afgelast vanwege coronavirus

Algemeen directeur Ron van der Jagt van organisator Le Champion baalt van het besluit, maar hij snapt het wel. ,,Het is bijzonder spijtig dat we de Amsterdam Marathon moeten afgelasten vanwege de coronacrisis.” Maar, zegt hij op de website van de organisatie, de gezondheid van de deelnemers gaat altijd voor. ,,Wij wilden dan ook niets liever dan marathon op een veilige en verantwoorde manier te laten plaatsvinden, met een aangepaste editie. Tot een maand geleden waren we optimistisch. Maar de ontwikkeling van de coronacrisis in de afgelopen weken, zowel in Nederland als ook internationaal, maakt het helaas onmogelijk om door te gaan.”

‘Alles op alles gezet’

,,We hebben alles op alles gezet, in overleg met partners, om te komen tot een haalbaar aangepast programma”, vertelt racedirecteur René Wit van de marathon van Amsterdam. ,,Van de twaalf scenario’s bleef er uiteindelijk één alternatief over, waarbij de kwaliteit van onze marathon gewaarborgd bleef en de 1,5 meter afstand kon worden gehandhaafd. In dit plan was er ruimte voor 12.500 hardlopers, met de internationale eliterace, de Nederlands kampioenschappen en prestatielopers. Zelf hebben we het geloof dat het op deze wijze veilig en dus mogelijk was geweest, echter zijn we de afgelopen weken ingehaald door de realiteit.”