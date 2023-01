Aantal meldingen grensoverschrijdend gedrag in sportsector fors gestegen

Titelverde­di­ger bij motoren geeft op in Dakar na zware crash, trucker Mitchel van den Brink weer op podium

De Nederlandse trucker Mitchel van den Brink is voor de tweede dag op rij op het podium geëindigd in de Dakar Rally in Saudi-Arabië. Na zijn tweede plaats in de proloog volgde de derde plaats in de eerste etappe.

1 januari