Aanvoerder Bakker: Het wordt een heksenketel

WK hockeyAanvoerder Billy Bakker van de Nederlandse hockeyers bij het WK in India weet wat zijn ploeg morgen in de kwartfinale tegen het gastland te wachten staat.

,,Het wordt een heksenketel. Alleen maar schreeuwen als iemand al over de middenlijn rent. Wij moeten ons voorbereiden op de heftigheid van die gekte. Want die gekte gaat verder dan wat wij tijdens het EK in het Wagener hebben meegemaakt. Wij zijn in Nederland wel wat nuchterder. Dit is het mooiste en gekste hockeystadion waar ik ooit heb gespeeld’', zegt de 30-jarige routinier van Amsterdam op hockey.nl.

Volgens Bakker kan Oranje profiteren van de hectische sfeer in Bhubaneswar. ,,Ik denk niet dat dit volle stadion straks in ons nadeel werkt. Het is juist mooi als een heel stadion voor een ander land is. Ik denk dat er bij die jongens van India juist enorm veel druk op zit. Dat kan in hun nadeel werken.’'