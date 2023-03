Abdi Nageeye en Bashir Abdi kennen hun concurrenten bij de Marathon Rotterdam

Bij het verdedigen van zijn titel op 16 april zal Abdi Nageeye bij de Marathon Rotterdam vooral moeten afrekenen met zijn boezemvriend Bashir Abdi en tegenstanders uit Ethiopië. Nu het topveld bekend is, mag worden geconcludeerd dat de twee Abdi’s topfavorieten zijn. Bij de vrouwen is Tiki Gelana de grootste naam.

Abdi Nageeye en Bashir Abdi, de winnaars van de laatste twee edities van de NN Marathon Rotterdam, krijgen te maken met drie andere toppers die net als zij de 42 kilometer en 195 meter al eens hebben afgelegd binnen de 2 uur en 5 minuten. De organisatie heeft zich namelijk verzekerd van de komst van de Ethiopiërs Dawit Wolde, Abebe Negewo Degefa en Asmare Bazezew.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De drie hebben respectievelijk een persoonlijk record van 2.04.27, 2.04.51 en 2.04.57. Bashir Abdi is op papier de snelste van het stel, met zijn Europees record van 2.03.36, gelopen in Rotterdam in 2021. Nageeye is de nummer 4 van de lijst met zijn Nederlands record van 2.04.56 waarmee hij vorig jaar finishte op de Coolsingel. Samen met vriend en trainingsgenoot Bashir Abdi bereidt hij zich nu voor in Ethiopië, het land waar de voornaamste tegenstand vandaan komt.

Marathon in Rotterdam is ook NK

Bij de vrouwen is Tiki Gelana de blikvanger. De 35-jarige Ethiopische is de olympisch kampioene van 2012 op de marathon. Haar 2.18.58 van dat jaar in Rotterdam is nog altijd het parkoersrecord en haar persoonlijk record. De laatste jaren kwam ze niet bij haar toptijd in de buurt. Andere snelle vrouwen die deelnemen zijn Eunice Chumba (2.20.02), Meskerem Assefa (2.20.36), Tesfu Teklegergisch Dolshi (2.20.40) en regerend Europees kampioene Aleksandra Lisowka.

Volledig scherm 2012: de Ethiopische Tiki Gelana wint in Rotterdam. © ANP

,,We zijn erg blij met bekende namen als Bashir en Abdi”, zegt organisator Mario Kadiks na de voltooiing van het eliteveld. ,,Het is ook bijzonder dat we beide houders van het parkoersrecord kunnen begroeten. Niet in de laatste plaats kijken we uit naar de Nederlandse kampioenschappen, die terug zijn in Rotterdam en waarbij tal van nationale toppers aan de start verschijnen.”

Mannen

Top-10 deelnemers

• Bashir Abdi (Bel) 2.03.36

• Dawit Wolde (Eth) 2.04.27

• Abebe Negewo Degefa (Eth) 2.04.51

• Abdi Nageeye (Ned) 2.04.56

• Asmare Bazezew (Eth) 2.04.57

• Thimothy Kiplagat (Ken) 2.05.20

• Kenneth Kipkemoi (Ken) 2.05.44

• Yohanes Ghebregergis (Eri) 2.06.28

• Koen Naert (Bel) 2.07.39

• Shunya Kikuchi (Jap) 2.08.20

Vrouwen

Top-10 deelnemers

• Tiki Gelana (Eth) 2.18.58

• Eunice Chumba (BRN) 2.20.02

• Meskerem Assefa (Eth) 2.20.36

• Tesfu Teklegergish Dolshi (Eri) 2.20.40

• Bornes Kitur (Ken) 2.21.26

• Pascalia Jepkogei (Ken) 2.22.47

• Rose Chelimo (BRN) 2.22.51

• Beyenu Degefa (Eth) 2.23.03

• Meseret Gebre (Eth) 2.23.11

• Giovanna Epis (Ita) 2.23.54