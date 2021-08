Abdi Nageeye loopt marathon van New York

Abdi Nageeye (32) loopt op 7 november de prestigieuze marathon van New York. De organisatie kondigde de Nederlandse winnaar van olympisch zilver vandaag aan als een van de blikvangers in het startveld, naast de Ethiopische atletiekgrootheid Kenenisa Bekele.

Voor Nageeye wordt de marathon in ‘The Big Apple’ zijn eerste sinds zijn tweede plaats op de Spelen, achter de ongenaakbare winnaar Eliud Kipchoge. Los van de bijzondere sportieve prestatie (de eerste Nederlandse medaillewinnaar op de marathon sinds Gerard Nijboer in 1980) oogstte Nageeye in Sapporo ook lof voor de manier waarop hij zijn trainingsmaatje Bashir Abdi in de laatste meters motiveerde tot een ultieme inspanning, die de Belg het brons opleverde.

Nageeye doet voor het eerst mee in New York. In 2016 en 2018 liep hij wel de andere topmarathon in de VS, die van Boston. Daar werd hij achtste en zevende. In 2017 verbeterde hij het Nederlands record van Kamiel Maase tot 2.08.16. Die tijd scherpte Nageeye tijdens de Marathon Rotterdam van 2019 aan tot 2.06.17, waarmee hij zich destijds plaatste voor de Spelen.

Volledig scherm © AP

In de aanloopperiode naar New York heeft Nageeye vooralsnog geen andere wedstrijden ingepland. Ook de kort daarvoor geprogrammeerde marathons van Amsterdam (17 oktober) en Rotterdam (24 oktober) ontbreken logischerwijs in zijn agenda.

Opvallend is dat Kenenisa Bekele voor zijn deelname in New York nog wel een andere marathon loopt, op 26 september in Berlijn. In de Duitse hoofdstad noteerde de Ethiopiër in 2019 ook zijn beste tijd ooit (2.01.41), slechts twee seconden boven het wereldrecord van Kipchoge.

Volledig scherm © Brunopress