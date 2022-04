Abdi Nageeye na historische marathon: ‘Nu voel ik dat het het allemaal waard was’

video Onderzoek cultuur hockey­sters Oranje onder­schrijft angstcul­tuur: ‘Er ontstond een blinde vlek’

Bij de hockeysters van het Nederlands team is, in de drang naar succes, de afgelopen jaren veel mis gegaan. Een onafhankelijk onderzoek naar de topsportcultuur bij de ploeg schetst een angstcultuur, waarin te weinig aandacht is geweest voor het mentale welzijn. Daarbij ging de bondscoach over de schreef.

